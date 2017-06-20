Порошенко заявил о желании привлечь США к минскому формату

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Вашингтон, 20 июня. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе, однако Киев заинтересован в вовлечении США в этот процесс. Об этом Порошенко заявил по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства», — заявил Порошенко.

Кроме того, Порошенко провел в Вашингтоне встречу с министром энергетики США Риком Перри, в ходе которой обсудил возможности реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей на Украине.