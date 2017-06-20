Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин определил основное предназначение Общественной палаты
Triangle Created with Sketch.

Путин определил основное предназначение Общественной палаты

19:22  20 Июня 2017  /обновлено: 19:31  20 Июня 2017
393

Путин: Общественная палата состоялась как важный институт

Москва, 20 июня. Общественная палата РФ состоялась как важный институт, занимающийся общественным контролем и взаимодействием с россиянами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По мнению Путина, при всех критических замечаниях ОП состоялась как институт, «и она занимается своим делом». Общественная палата, как отметил президент, должна занимать свою нишу и не подменять собой ни правительство, ни парламент.

В ходе встречи с членами ОП нового созыва российский лидер также перечислил основные функции этого органа — общественный контроль и взаимодействие с людьми.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть