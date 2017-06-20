Путин: Общественная палата состоялась как важный институт

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Москва, 20 июня. Общественная палата РФ состоялась как важный институт, занимающийся общественным контролем и взаимодействием с россиянами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По мнению Путина, при всех критических замечаниях ОП состоялась как институт, «и она занимается своим делом». Общественная палата, как отметил президент, должна занимать свою нишу и не подменять собой ни правительство, ни парламент.

В ходе встречи с членами ОП нового созыва российский лидер также перечислил основные функции этого органа — общественный контроль и взаимодействие с людьми.