Kia рассекретила компактный кроссовер Stonic

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Сеул, 20 июня. Южнокорейский автогигант представил до официальной премьеры компактный кроссовер Stonic, который появится в Европе в третьем квартале 2017 года. В России данная модель продаваться не будет.

Сообщается, что новинка будет иметь запоминающуюся внешность, несколько вариантов расцветки и интерьера. Под капотом Stonic будет располагаться турбодвигатель мощностью 120 лошадиных сил на 1,4 литра или же дизельный вариант на 1,6 литров. Привод у паркетника только передний, однако разработчики обещают мгновенную реакцию на поворот руля и стабильность автомобиля при движении.