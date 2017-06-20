«Роснефть» выполнит просьбу Путина о дивидендах

В Избранное

Скопировать

Москва, 20 июня. Просьба президента Российской Федерации Владимира Путина к «Роснефти» рассмотреть на годовом собрании акционеров выплату дивидендов в размере 50% от прибыли будет выполнена. По словам пресс-секретаря нефтегазовой компании Михаила Леонтьева, просьбы президента не обсуждаются, а выполняются.

«Президент попросил вернуться (к вопросу о выплате дивидендов в 50% чистой прибыли — ред.), стало быть, мы не обсуждаем просьбы президента, мы их выполняем», — сказал Леонтьев.

Ранее глава государства на встрече с главным исполнительным директором нефтегазовой компании ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным призвал на годовом собрании вернуться к вопросу о выплате дивидендов в 50% чистой прибыли.

22 июня в Сочи состоится годовое собрание акционеров «Роснефти».