Порошенко раскрыл детали «полноценной» встречи с Трампом

В Избранное

Скопировать

Киев, 20 июня. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом убедился в поддержке Вашингтоном территориальной целостности Украины. Также он назвал встречу с американским лидером полноценной и детальной.

Глава государства заявил, что встреча с американским коллегой была «полноценной, очень детальной».

«Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине», — сообщил он в ходе брифинга по итогам встречи с Трампом.

Добавим, ранее американский лидер заявил о «большой вовлеченности» США в дела Украины. Приветствуя Петра Порошенко в Белом доме, Трамп заявил, что «для него большая честь видеть в Вашингтоне лидера Украины».