Московский кинофестиваль — 2017: когда состоится, программа, история, самые знаменитые фильмы

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Приближается одно из главных российских кинособытий года — Московский международный кинофестиваль, который традиционно проводится каждый год в конце июня. ММКФ, официально ведущий свою историю с «оттепельного» 1959 года, — это второй старейший кинофорум в мире после Венецианского кинофестиваля.

Главный приз Московского международного кинофестиваля — «Золотой святой Георгий».

Когда пройдет Московский международный кинофестиваль – 2017

39-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 22 по 29 июня 2017 года.

Руководство и жюри Московского международного кинофестиваля

Президент кинофестиваля — кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

Программный директор ММКК — киновед и культуролог, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.

Председатель отборочной комиссии — кинокритик и киновед Андрей Плахов.

В жюри основного конкурса входят иранский режиссер и продюсер Реза Миркарими, знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути, российский кинодраматург, актер и режиссер Александр Адабашьян и другие известные кинодеятели.

Какие фильмы будут представлены на ММКФ — 2017

Всего в этом году на фестивале в основной конкурсной программе будут представлены 13 картин, из них три фильма — российские.

Самый ожидаемый российский фильм, который будет представлен на ММКФ, — это «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Также в конкурсной программе будет показан фильм Владимира Котта «Карп замороженный» с Мариной Нееловой и Алисой Фрейндлих.

В программе «8 ½ фильмов» Петра Шепотинника традиционно будут показаны фильмы, отмеченные призами Каннского и Венецианского кинофестивалей. Тут главная приманка — один из самых скандальных фильмов последнего кинофестиваля в Канне — «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса. К слову, сам Годар байопик о себе смотреть отказался. Подробнее о том, какая программа ждет синефилов, читайте на официальном сайте ММКФ. Полностью программа показов кинофестиваля опубликована здесь.

Фильмы открытия и закрытия

Фильм открытия ММКФ: «Бахубали. Завершение». Режиссер Сризалия Раджамоули. Это продолжение историко-приключенческой индийской киноэпопеи о принце Шивуду, которого спасли от смерти и воспитали простые люди.

Фильм закрытия кинофестиваля: «Роковое искушение». Режиссер София Коппола. Фильм снят по знаменитому роману Томаса Каллинена «Закрытый пансион».

История Московского кинофестиваля

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — один из старейших кинофестивалей в мире. ММКФ имеет аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (ФИАПФ) и является конкурсным фестивалем класса «А».

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры России и Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ.

Свою историю ММКФ ведет с 1935 года, когда в жюри председательствовал Сергей Эйзенштейн, а первый фестиваль открывался фильмом «Чапаев».

Но регулярным и по настоящему влиятельным Московский международный кинофестиваль стал с 1959 года, именно с этого времени ведется отсчет его «возраста». Сначала ММКФ проводился раз в два года, а с 1999 года, когда пост президента кинофестиваля занял Никита Михалков, стал ежегодным.

Период расцвета ММКФ пришелся на годы оттепели, и популярность этого кинофорума сохранялась вплоть до середины 1980-х годов. Именно тогда люди простаивали ночами, чтобы купить заветные билеты в кинотеатр «Пушкинский» (ныне театр «Россия») — главную площадку ММКФ, ломились на премьеры, бурно обсуждали мировые киноновинки.

Достаточно перечислить только несколько отечественных и зарубежных киношедевров, в разные годы удостоившихся высших наград ММКФ. Это «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Голый остров» Канэто Синдо, «Чистое небо» Григория Чухрая, «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Пятая печать» Золтана Фабри, «Мимино» Георгия Данелии, «Земля обетованная» Анджея Вайды и многие другие.

В 1960-1980-х годах Московский кинофестиваль был крупнейшим в мире по числу стран-участниц (более 100) и по количеству представляемых на нем фильмов.

Увы, после распада СССР былая популярность кинофестиваля осталась в прошлом, резко сократилось его финансирование и число участников, что привело, что тут поделаешь, к падению престижа ММКФ. Сохранить Московский кинофестиваль удалось благодаря серьезной государственной поддержке, и в последнее время ММКФ снова пошел в гору.

Главный приз кинофестиваля, учрежденный в 1989 году, — это статуэтка «Святой Георгий». Награда присуждается в номинациях: «лучший фильм», «лучшая режиссерская работа», «лучшее исполнение мужской роли», «лучшее исполнение женской роли», а также «специальный приз жюри».

Одна из многолетних традиций Московского кинофестиваля — награждение известных актеров и режиссеров за вклад в развитие мирового кинематографа. Так, в разные годы призерами ММКФ становились Мерил Стрип, Джек Николсон, Олег Янковский, Катрин Денев, Жерар Депардье Исабель Юппер, Харви Кейтель, Жанна Моро и многие другие прославленные звезды кино.