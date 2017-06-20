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Киев, 20 июня. Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Киев при взыскании антимонопольного штрафа с российской компании «Газпром» не будет предпринимать действий, которые могут нарушить транзитные обязательства Украины перед Европейским союзом.

Петренко отметил, что Украина не будет делать те вещи, которые могут навредить безопасности своих стран-соседей, потому как является очень ответственным партнером для стран ЕС.

«Не будем делать те вещи, которые могут навредить безопасности наших стран-соседей: Польши, Чехии, Германии и тех стран, которые не имеют в принципе отношения к «Газпрому», — сказал Петренко.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст Украины готовит запросы для взыскания антимонопольного штрафа с компании «Газпром» за рубежом.