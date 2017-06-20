Сирия сегодня: США сбивают беспилотник ВВС САР, поражение в Даръа и победа под Дамаском

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Сирия, 20 июня. ВВС США сбили беспилотник иранского производства под Ат-Танфом. Военный эксперт предвещает начало открытого войны между ВКС РФ и коалиционными силами в Сирии. В провинции Даръа «умеренные» отбили у САА авиабазу к югу от города. Наступление под Дамаском увенчалось успехом. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Коалиция сбила беспилотник

Истребитель ВВС США сбил беспилотный летательный аппарат в районе Ат-Танфа. Предположительно, беспилотник принадлежал ВВС Сирии. По данным американских СМИ, инцидент произошел недалеко от позиций антиправительственных военных формирований, поддерживаемых США.

Сбитый коалицией беспилотник был произведен в Иране. Модель дрона — Shahed-129. Сообщается, что он нес на себе боезаряд, который так и не взорвался.

Это уже не первая атака Международной коалиции во главе с США против ВВС Сирии за последний месяц. Первый сирийский беспилотник был уничтожен неподалеку от Ат-Танфа еще 8 июня. Не далее как два дня назад, 18 июня 2017 года, коалиционные силы сбили сирийский бомбардировщик-истребитель Су-22, выполняющий боевое задание против ИГ* (запрещено в РФ) к югу от Ракки.

Необъявленная война

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, если США и их союзники и дальше продолжат атаковать правительственные войска, Сирия очень быстро может стать зоной открытого конфликта между ВКС РФ и силами Международной коалиции.

«Следует подготовиться к тому, что в будущем будет еще много неприятных инцидентов, как в небе Сирии, так и на ее земле. Но нужно также отметить, что если коалиционные силы окажутся в зоне действия наших ВКС и будут мешать им наносить удары по террористам, то может произойти неприятный для них инцидент. И ответственным за него будет Вашингтон», — заявил Литовкин в беседе с корреспондентом ФАН.

Американцы держатся Ракки

Возможно, о том, что им рано или поздно придется сбавить обороты, догадываются и в Вашингтоне. После того, как Минобороны РФ прекратило вчера действие совместного с США меморандума о полетах, руководство коалиции приняло решение сузить географическую зону авиаударов в Сирии.

О том, что предупреждение российской стороны не осталось незамеченным, свидетельствует хотя бы сводка боевых вылетов Международной коалиции. Так, еще 18 июня самолеты коалиции наносили удары по всей Сирии. К примеру, тогда было нанесено 15 авиаударов в районе города Абу-Камаль, лежащего неподалеку от сирийско-иракской границы. Уже 19 июня — в день разрыва меморандума — коалиционные силы стали действовать более осторожно. Они нанесли всего 13 авиаударов — все в районе Ракки.

Поражение в Даръа

Перемирие между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции было сорвано сегодня вблизи города Даръа. Ожесточенные бои продолжались с переменным успехом весь день.

Как сообщает новостное агентство Al Masdar, утром Сирийская Арабская Армия (САА) отбила у антиправительственных сил военную авиабазу, расположенную к западу от Даръа. Закрепившись на данной позиции, военные рассчитывали перекрыть линию сообщения между контролируемыми оппозицией кварталами города и его окрестностями.

Этим планам не суждено было сбиться. Уже спустя несколько часов оппозиционеры перешли в контрнаступление и отбили назад авиабазу и прилегающие к ней высоты. В боях погибло пятеро сирийских военнослужащих, еще четверо были захвачены в плен. «Умеренным» также удалось отбить у правительственных войск один танк Т-72. О потерях в рядах вооруженной оппозиции ничего не известно.

Со ссылкой на военный источник Аl Masdar добавляет, что в ближайшее время сирийская армия предпримет еще одну атаку на военную базу.

Победа под Дамаском

А вот в провинции Дамаск правительственные войска могут доложить об однозначном успехе. Сегодня в первой половине дня военные выбили боевиков так называемой Сирийской свободной армии (ССА) из местности Бир-Кассаб (Bir Qassab) к востоку от столицы. Сейчас данная территория находится под прочным контролем правительственных войск.

Победа в Бир-Кассабе — прямое следствие более ранних наступательных действий правительственных войск. Две недели назад бойцы САА захватили холмистую гряду Тал-Даква (Tal Dakwah). Сегодня это позволило освободить прилегающую к этим возвышенностям равнину.

* Организация запрещена на территории РФ.