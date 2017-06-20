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Дамаск, 20 июня. В результате ракетного удара Ирана по позициям боевиков «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) в Сирии были уничтожены не менее 65 террористов. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление иранского Корпуса стражей исламской революции.

В заявлении, в частности, говорится о ликвидации 15 террористов ИГ* в городе Эль-Мухасан. Среди уничтоженных экстремистов был один из главарей Саад аль-Косайби. Кроме того, еще 27 боевиков, включая шестерых полевых командиров, были уничтожены в результате ракетного удара по городу Эль-Маядин.

Тегеран утверждает, что согласовал свои действия против ИГИЛ* с властями Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.