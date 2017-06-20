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Поклонская открестилась от книги против «Матильды»
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Поклонская открестилась от книги против «Матильды»

18:46  20 Июня 2017
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Поклонская открестилась от книги против «Матильды»

Москва, 20 июня. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не заказывала книгу «Ложь «Матильды», посвященную разоблачению нового фильма Алексея Учителя. По словам парламентария, она лишь обращалась к экспертам, среди которых оказался и автор книги Петр Мультатули.

Ранее сообщалось, что в церковных лавках в Екатеринбурге появилась книга «Ложь «Матильды», написанная кандидатом исторических наук Петром Мультатули. Примечательно, что фильм, который разоблачал историк, пока что не вышел в прокат, а экспертное заключение, заказанное Поклонской, проводилось на основании имеющегося сценария и трейлера.

#поклонская #учитель
Геннадий Плющев
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