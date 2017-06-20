Поклонская открестилась от книги против «Матильды»

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Москва, 20 июня. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что не заказывала книгу «Ложь «Матильды», посвященную разоблачению нового фильма Алексея Учителя. По словам парламентария, она лишь обращалась к экспертам, среди которых оказался и автор книги Петр Мультатули.

Ранее сообщалось, что в церковных лавках в Екатеринбурге появилась книга «Ложь «Матильды», написанная кандидатом исторических наук Петром Мультатули. Примечательно, что фильм, который разоблачал историк, пока что не вышел в прокат, а экспертное заключение, заказанное Поклонской, проводилось на основании имеющегося сценария и трейлера.