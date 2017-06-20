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Политика
Трамп заявил о «большой вовлеченности» Вашингтона в дела Украины
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Трамп заявил о «большой вовлеченности» Вашингтона в дела Украины

18:47  20 Июня 2017  /обновлено: 19:00  20 Июня 2017
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Трамп заявил о «большой вовлеченности» Вашингтона в дела Украины

Вашингтон, 20 июня. Президент США Дональд Трамп заявил о «большой вовлеченности» Вашингтона в дела Украины. Об этом Трамп заявил в  ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Приветствуя Петра Порошенко в Белом доме, Трамп заявил, что «для него большая честь видеть в Вашингтоне лидера Украины». Кроме того, Трамп отметил «большую вовлеченность» США в дела Украины.

На встрече Трампа и Порошенко в Овальном кабинете также присутствовал вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

#сша #украина #порошенко #трамп
Алексей Громов
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