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Вашингтон, 20 июня. Президент США Дональд Трамп заявил о «большой вовлеченности» Вашингтона в дела Украины. Об этом Трамп заявил в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Приветствуя Петра Порошенко в Белом доме, Трамп заявил, что «для него большая честь видеть в Вашингтоне лидера Украины». Кроме того, Трамп отметил «большую вовлеченность» США в дела Украины.

На встрече Трампа и Порошенко в Овальном кабинете также присутствовал вице-президент США Майк Пенс и советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.