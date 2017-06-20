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Новости Сирии
Сирия: Дамаск вновь оказался под ударами артиллерии боевиков, есть раненые
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Сирия: Дамаск вновь оказался под ударами артиллерии боевиков, есть раненые

18:41  20 Июня 2017
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Сирия: Дамаск вновь оказался под ударами артиллерии боевиков, есть раненые

Москва,20 июня. Вооруженные группировки нарушили режим перемирия в Сирии и нанесли минометные удары по восточным и западным окраинам Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на представителя городского управления полиции.

По данным агентства, обстрелу подверглись жилые кварталы в районе площади Аббасидов и в Кфар-Сусе, где находятся правительственные учреждения. Кроме того, несколько боеприпасов разорвались в районе овощного рынка Эль-Каббас, в результате чего четыре мирных жителя получили осколочные ранения.

Стоит напомнить, что 19 июня  боевики нанесли минометный удар по пригороду Духания на востоке Дамаска, в результате обстрела погиб житель и еще пять получили ранения.

#сирия #дамаск
Алексей Громов
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