Сирия: Дамаск вновь оказался под ударами артиллерии боевиков, есть раненые

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Москва,20 июня. Вооруженные группировки нарушили режим перемирия в Сирии и нанесли минометные удары по восточным и западным окраинам Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на представителя городского управления полиции.

По данным агентства, обстрелу подверглись жилые кварталы в районе площади Аббасидов и в Кфар-Сусе, где находятся правительственные учреждения. Кроме того, несколько боеприпасов разорвались в районе овощного рынка Эль-Каббас, в результате чего четыре мирных жителя получили осколочные ранения.

Стоит напомнить, что 19 июня боевики нанесли минометный удар по пригороду Духания на востоке Дамаска, в результате обстрела погиб житель и еще пять получили ранения.