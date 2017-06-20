Сбербанк впервые столкнулся с новым способом воровства денег из банкоматов

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Москва, 20 июня. Сбербанк впервые зафиксировал новый вид хищения наличных из банкоматов. Об этом сегодня заявил зампредседателя кредитной организации Станислав Кузнецов.

«Мы зафиксировали это впервые. Зафиксировалось это с применением технологии искусственного интеллекта», — сообщил представитель Сбербанка во время международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения».

По его словам, преступники разработали следующую схему: мошенник вставляет банковскую карту и запрашивает определенную сумму. Когда банкомат подает наличные в приемник, злоумышленник придерживает карту неким предметом и, удерживая ее в устройстве, забирает деньги с помощью крючка.

Таким образом, деньги выдаются человеку, но при этом не списываются со счета. Система фрод-мониторинга показала, что к этому способу прибегали мошенники в Москве и Санкт-Петербурге.