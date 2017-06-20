Сбербанк впервые столкнулся с новым способом воровства денег из банкоматов
Москва, 20 июня. Сбербанк впервые зафиксировал новый вид хищения наличных из банкоматов. Об этом сегодня заявил зампредседателя кредитной организации Станислав Кузнецов.
«Мы зафиксировали это впервые. Зафиксировалось это с применением технологии искусственного интеллекта», — сообщил представитель Сбербанка во время международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения».
По его словам, преступники разработали следующую схему: мошенник вставляет банковскую карту и запрашивает определенную сумму. Когда банкомат подает наличные в приемник, злоумышленник придерживает карту неким предметом и, удерживая ее в устройстве, забирает деньги с помощью крючка.
Таким образом, деньги выдаются человеку, но при этом не списываются со счета. Система фрод-мониторинга показала, что к этому способу прибегали мошенники в Москве и Санкт-Петербурге.