ВКС РФ поддержали сирийскую артиллерию на востоке провинция Хама

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Шейх Хиляль, 21 июня. ВКС РФ поддержали атаку артиллерии ВС САР позиций «Исламского государства»* в районе Шейх Хиляль.

Министерство обороны Сирии опубликовало видео столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в восточной части провинции Хама. Военнослужащие Сирийской арабской армии используют самоходную 130-миллиметровую гаубицу.

С воздуха поддержку оказывают летчики ВКС РФ, уничтожая пути коммуникаций террористов, а также склады, засады и укрепленные объекты. Агентство «Аль-Масдар» сообщает, что правительственные войска сейчас продвигаются в южном направлении от недавно освобожденных от исламистов населенных пунктов.

* Организация запрещена на территории РФ.