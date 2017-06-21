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Новости Сирии
ВКС РФ поддержали сирийскую артиллерию на востоке провинция Хама
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ВКС РФ поддержали сирийскую артиллерию на востоке провинция Хама

10:12  21 Июня 2017
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ВКС РФ поддержали сирийскую артиллерию на востоке провинция Хама

Шейх Хиляль, 21 июня. ВКС РФ поддержали атаку артиллерии ВС САР позиций «Исламского государства»* в районе Шейх Хиляль.

Министерство обороны Сирии опубликовало видео столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в восточной части провинции Хама. Военнослужащие Сирийской арабской армии используют самоходную 130-миллиметровую гаубицу.

С воздуха поддержку оказывают летчики ВКС РФ, уничтожая пути коммуникаций террористов, а также склады, засады и укрепленные объекты. Агентство «Аль-Масдар» сообщает, что правительственные войска сейчас продвигаются в южном направлении от недавно освобожденных от исламистов населенных пунктов.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #хама #вкс рф #игил #вс сар
Алексей Громов
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