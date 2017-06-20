Курды отбили атаку ИГ на юге провинции Киркук

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Туз-Хурмату, 20 июня. Силы курдского ополчения сорвали атаку «Исламского государства»* на юге иракской провинции Киркук.

Представители медиакрыла сил пешмерга сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали курдских ополченцев в районе Туз-Хурмату около населенного пункта Зарга. Отмечается, что все террористы были ликвидированы.

Курды понесли потери, во время активации самодельного взрывного устройства одного из боевиков-смертников несколько ополченцев получили ранения. Это уже третья атака «Исламского государства» на позиции пешмерга в районе Туз-Хурмату с начала текущего месяца. Во всех нападениях участвуют террористы-смертники.

* Организация запрещена на территории РФ.