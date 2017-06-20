Определена лучшая в мире авиакомпания 2017 года

В Избранное

Скопировать

Лондон, 20 июня. Авиакомпания Qatar Airways стала обладателем престижной премии World Airline Awards, победив 99 конкурентов за звание лучшей авиакомпании мира. Об этом сообщается на сайте британской исследовательской фирмы Skytrax, которая и присуждает награду.

Катарская авиакомпания одержала победу сразу в нескольких номинациях — например, лучшим в мире был признан ее бизнес-класс, а кроме того, она стала лучшей авиакомпанией Ближнего Востока.

We're proud to have been awarded Airline Of The Year 2017 at the annual Skytrax Awards at Paris Air Show. Thank you for making us the World's Best Airline. #QatarAirways #GoingPlacesTogether A post shared by Qatar Airways (@qatarairways) on Jun 20, 2017 at 6:17am PDT

Второе место забрала сингапурская Singapore Airlines, третье место досталось японской All Nippon Airways.

Из российских компаний в рейтинг вошел «Аэрофлот». Он занял 30-ю позицию, улучшив свой прошлогодний результат на 10 пунктов. Кроме того, «Аэрофлот» стал шестикратным обладателем звания «лучшей авиакомпании Восточной Европы».

Награда World Airline Awards считается самой престижной в авиаиндустрии. Она присуждается на основании отзывов почти 20 млн пассажиров из 105 стран.