Определена лучшая в мире авиакомпания 2017 года
Лондон, 20 июня. Авиакомпания Qatar Airways стала обладателем престижной премии World Airline Awards, победив 99 конкурентов за звание лучшей авиакомпании мира. Об этом сообщается на сайте британской исследовательской фирмы Skytrax, которая и присуждает награду.
Катарская авиакомпания одержала победу сразу в нескольких номинациях — например, лучшим в мире был признан ее бизнес-класс, а кроме того, она стала лучшей авиакомпанией Ближнего Востока.
Второе место забрала сингапурская Singapore Airlines, третье место досталось японской All Nippon Airways.
Из российских компаний в рейтинг вошел «Аэрофлот». Он занял 30-ю позицию, улучшив свой прошлогодний результат на 10 пунктов. Кроме того, «Аэрофлот» стал шестикратным обладателем звания «лучшей авиакомпании Восточной Европы».
Награда World Airline Awards считается самой престижной в авиаиндустрии. Она присуждается на основании отзывов почти 20 млн пассажиров из 105 стран.