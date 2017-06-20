Мосгорсуд оставил в силе пожизненное лишение Багдасарян водительских прав

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Москва, 20 июня. Мосгорсуд признал законность лишения прав участницы уличных гонок и неплательщицы штрафов Мары Багдасарян. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Сегодня Мосгорсуд рассмотрел апелляцию стритрейсерши на решение Савеловского районного суда от 21 марта 2017 года о лишении ее водительских прав. Поскольку представитель прокуратуры представил убедительные доказательства того, что у Багдасарян есть медицинские противопоказания для вождения, суд признал законным бессрочное прекращение действия водительских прав нарушительницы ПДД.

Напомним, в ходе судебного процесса прокурор объявил, что Багдасарян должна быть пожизненно лишена водительских прав, поскольку страдает от эпилепсии. Суду была представлена справка, которая была дана девушке после приступа.