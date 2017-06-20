Секретный протокол по Донбассу: зачем ВСУ сливают данные о вояжах НАТО в зону АТО

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Корреспондент Федерального агентства новостей, работающий в Донбассе, получил доступ к документам, содержание которых свидетельствует о сложных взаимоотношениях между командованием вооруженных сил Украины и американскими военными и инспекторами НАТО.

Судя по содержанию этих документов, командование ВСУ всеми силами препятствует проверкам, которые наблюдательные комиссии НАТО пытаются проводить в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Украинское военное командование пытается не допустить натовских инспекторов на свои позиции и в части ВСУ, чтобы скрыть факты хищения предоставляемой США и НАТО военной помощи Украине.

Как стало известно корреспонденту ФАН, 19 июня в находящемся под контролем Киева городе Краматорске Донецкой области прошел расширенный брифинг штаба АТО, на котором присутствовали представители большинства ведущих украинских СМИ. Брифинг состоял из двух частей — открытой и закрытой. Во время открытой части не было ничего интересного: как всегда, во всем обвиняли Россию, вооруженные силы ДНР и ЛНР назвали «террористами» и т.д.

Самое интересное случилось в ходе второй, закрытой части, до участия в которой представители высшего украинского командования допустили только «максимально доверенные» СМИ. В ходе беседы офицеры украинского генштаба «попросили» журналистов как бы невзначай «подсвечивать» натовские комиссии в зоне АТО.

Мотив был придуман более чем правдоподобный — в рамках ведущейся против Донецкой и Луганской народных республик информационной войны продолжать деморализовать население и вооруженные силы ДНР и ЛНР «страшилками» об американских и натовских поездках на передовую, которые якобы свидетельствуют о широкой поддержке Украины Западом и о «неотвратимости» силового захвата Донбасса.

Убедительно, но не совсем. Документы, оказавшиеся в распоряжении ФАН, говорят о несколько иных мотивах командования генштаба ВСУ.

В докладной под грифом «секретно» начальник главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк докладывает «наверх» о проверке, которую проводят американские офицеры. Речь, прежде всего, идет о проверке использования средств материально-технического обеспечения, которые были предоставлены Украине в рамках военной помощи от США. В документе, скан которого приводится, содержится просьба организовать содействие в посещении американскими офицерами передовых позиций в период с 25 по 29 апреля 2017 года.

Состав делегации вооруженных сил США более чем внушительный (см. соответствующий скан):

Полковник Пол Шмитт — военный атташе при посольстве США на Украине;

Майор Эрик Адамс — помощник атташе;

Майор Шимас Квин — атташе морской пехоты;

Капитан третьего ранга Шон Стивенс — военно-морской атташе.

Также в распоряжении редакции ФАН оказался еще один документ под грифом «секретно», который озаглавлен: «Административные договоренности об охране информации с ограниченным доступом между правительством Украины и Организацией североатлантического договора (НАТО)». Это договор о неразглашении персональных данных иностранных военных специалистов, работающих в зоне АТО (наемников, инструкторов и проверяющих лиц).

Документ подписан председателем службы безопасности Украины (СБУ) Василием Грицаком и директором офиса безопасности НАТО Тоддом Брауном.

Примечательно, что договор был подписан 28 сентября 2016 года, а ратифицирован Верховной радой Украины по представлению кабмина только в конце марта нынешнего года, накануне проверки западными военными офицерами того, как используется американская военная помощь в зоне АТО.

Как сообщил источник ФАН, реальной целью такой «подсветки» является нежелание командования ВСУ принимать ревизии американских офицеров в зоне АТО, так как это мешает «полноценно» проводить хищения и торговать полученной западной помощью. В то же время офицеры НАТО и ВС США, в свою очередь, не доверяют военному руководству Украины, поэтому и пытаются проводить инспекции.

Слив информации в СМИ о предстоящих комиссиях и проверках, по задумке украинского генералитета, призван остановить американцев в их желании инспектировать расходование средств и помощи. Это делается, в том числе, для того, чтобы не допускать в дальнейшем разглашения информации об американском и натовском военном контроле над ВСУ и вмешательстве Запада в дела Украины.