Пентагон пожаловался на «небезопасный» перехват Су-27 самолета США над Балтикой

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Вашингтон, 20 июня. Минобороны США расценивает перехват самолетом ВКС РФ самолета-разведчика ВВС США в районе Балтийского моря как небезопасный инцидент.

Накануне истребитель ВКС РФ пролетел рядом с самолетом ВВС США над Балтийским морем, по данным телеканала Fox News, расстояние между двумя воздушными судами якобы составило около полутора метров. В Пентагоне прокомментировали инцидент, назвав его небезопасным.

«Американский самолет RC-135U, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, был перехвачен российским Су-27. В связи с высокой скоростью сближения и слабым контролем за самолетом во время перехвата данное взаимодействие расценено как небезопасное», — говорится заявлении американского оборонного ведомства, выдержки релиза приводит РИА Новости. Отметим, что в последнее время западные самолеты-разведчики значительно активизировались над Балтикой и Черным морем.