Ирак: из плена ИГИЛ освобождена 11-летняя ездиская девочка
Мосул, 20 июня. Из плена «Исламского государства»* в Мосуле спасена курдская девочка.
О спасении очередного езидского ребенка сообщили в Управлении по делам похищенных езидов Регионального правительства Иракского Курдистана. Сообщается, что девочка была похищена боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из населенного пункта Себа Шейх Хидир.
В правительстве Курдистана подчеркивают, что игиловцы атаковали езидский район Синджар на севере Ирака в 2014 году. Сотни мужчин были расстреляны, тысячи женщин и детей захвачены в плен. На данный момент освобождено около трех тысяч езидских пленников.
* Организация запрещена на территории РФ.