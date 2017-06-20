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Ирак: из плена ИГИЛ освобождена 11-летняя ездиская девочка
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Ирак: из плена ИГИЛ освобождена 11-летняя ездиская девочка

18:24  20 Июня 2017
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Ирак: из плена ИГИЛ освобождена 11-летняя ездиская девочка

Мосул, 20 июня. Из плена «Исламского государства»* в Мосуле спасена курдская девочка.

О спасении очередного езидского ребенка сообщили в Управлении по делам похищенных езидов Регионального правительства Иракского Курдистана. Сообщается, что девочка была похищена боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из населенного пункта Себа Шейх Хидир.

Ирак: из плена ИГИЛ освобождена 11-летняя ездиская девочка

В правительстве Курдистана подчеркивают, что игиловцы атаковали езидский район Синджар на севере Ирака в 2014 году. Сотни мужчин были расстреляны, тысячи женщин и детей захвачены в плен. На данный момент освобождено около трех тысяч езидских пленников.

* Организация запрещена на территории РФ.

#игил #курды #мосул #ирак #езиды
Алексей Громов
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