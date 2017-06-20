От Ресафы до Пальмиры: как террористы ИГ препятствуют продвижению армии Сирии под Раккой

В Избранное

Скопировать

Сирийские правительственные силы продолжают продвижение в восточные районы Сирии. На днях в ходе ожесточенных столкновений с террористами запрещенной группировки «Исламское государство»* сирийская армия освободила древний город Ресафа к югу от Ракки. Тем временем, террористы ИГ* перемещают свои силы в центральную Сирию для нового наступления на газовые поля Пальмиры.

Как сирийская армия, освободив Ресафу, столкнулась с новым нашествием боевиков ИГ – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Гонка к Ресафе

После того, как террористы ИГ потеряли Маскану – последний крупный оплот в Алеппо, силы сирийской армии начали продвижение в провинции Ракка. Возглавляемые бригадным генералом Сухелем Аль-Хасаном и его подразделением «Силы Тигра» (Tiger Forces), правительственные силы прорвались к стратегической трассе Саламия-Ракка и создали буферную зону, заблокировав продвижение боевиков по дороге к Алеппо. Заняв нефтяные месторождения Ресафы, «Силы Тигра» предприняли марш в сторону древнего города.

Новое наступление сирийской армии в районе города Ресафа (старое название — Сергиополис) стало, по сути, противостоянием с курдско-арабской коалицией «Демократические силы Сирии» (SDF). Узнав о прорыве сирийской армии в обход курдских позиций к югу от Ат-Табка, командование SDF попыталось обогнать САА и занять Ресафу первой. Как сообщают сирийские источники в Twitter, во время гонке к дорожной развязке близ древнего города SDF остановились всего в 2-3 км от Ресафы, заняв деревню Шувейхан.

Ancient Roman ruins in Al Resafa, Raqqa Countryside are nearly all intact after the Syrian Army liberated the city from Daesh (ISIS) today pic.twitter.com/xu1NzCuU1N — M Green (@MmaGreen) June 19, 2017

Масла в огонь под Ресафой подлила и международная коалиция во главе с США. Напомним, что в минувшее воскресенье американский истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet сбил в районе древнего города самолет Су-22 ВВС Сирии. По заявлению штаба коалиции, самолет якобы производил бомбометание в непосредственной близости от позиций бойцов «Сил демократической Сирии» к югу от города Табка в 40 километрах от Ракки. В ответ Минобороны РФ прекратило взаимодействие с США в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Путь на Акербат

Сейчас правительственные силы ведут последовательную зачистку трассы Саламия-Ракка. Со стороны Ресафы «Силы Тигра» занимают стратегически важные высоты, в то время как со стороны Итрии проправительственные силы берут под контроль населенные пункты и блокпосты. Однако встает вопрос – куда дальше двинется сирийская армия?

Проблема участка Ресафы состоит в том, что после древнего города перед сирийской армией открывается путь через горную и пустынную местность. Через нее пролегают основные маршруты снабжения и передвижений террористов ИГ, которые уходят из осажденной курдами и американцами Ракки. По этим каналам отряды головорезов ИГ переправляются на острие атаки – в город Акербат на востоке провинции Хама и село Хувейсис на востоке провинции Хомс.

Концентрация боевиков ИГ на линии от Акербата до Ракки не позволяет «Силам Тигра» продолжить полноформатное наступление в восточные районы Сирии. Кроме того, постоянное снабжение террористов позволяет им совершить прорыв в центральные районы страны, подконтрольные сирийской армии. Так, если террористы прорвутся к газовым полям Пальмиры, им откроется возможность пробиться к анклаву боевиков в Эр-Растане, а оттуда – к границе с Ливаном. В этой связи, для продолжения наступления на восток Сирии, армейским подразделениям необходимо обратить внимание на Акербат.

Эксперт: ИГИЛ* в Акербате мешает «Тиграм» под Раккой

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко, продвижение «Сил Тигра» в провинции Ракка действительно имеет мощный позитивный эффект. Однако бойцы Сухеля Аль-Хасана не смогут продвинуться дальше из-за открытого очага концентрации ИГ в Акербате.

«Задача Сухеля Аль-Хасана и его спецподразделения понятна: ему, по сути, необходимо отрезать ИГИЛ от основных каналов снабжения и перекрыть им путь для наступления в центральную Сирию. Но проблема в том, что сил у него немного, и «Силы Тигра» не смогут долго сдерживать натиск ИГИЛ».

An Islamic State heavy artillery piece in 'Aqarib, eastern Hama, Syria: pic.twitter.com/XppqENZzyc — C. Anzalone (@IbnSiqilli) June 2, 2017

По словам Александра Сотниченко, террористы ИГ намереваются прорвать оборону сирийской армии в районе газовых полей Пальмиры и вырваться к границе с Ливаном. При этом, активизировать действия террористов помогли США и проамериканские силы, которые выпустили боевиков из окруженной Ракки.

«В ходе операции под Раккой коалиция и проамериканские силы SDF фактически выдавливают террористов ИГИЛ из зоны своей ответственности. В итоге террористы уходят через пустыню в Акербат, где копят силы для ошеломляющего удара по сирийской армии. При этом, удар по газовым полям Пальмиры представляется наиболее опасным. Наступление ИГ обрежет поступления газа в центральную Сирию и разорвет страну надвое».

* Организация запрещена на территории РФ.