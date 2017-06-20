Хама: боевики ИГ из засады уничтожили танк САА

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Шейх Хилал, 20 июня. Боевики «Исламского государства»* избегают прямых столкновений и действуют из засад.

Источники в Сирии получили данные о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) пытаются прервать пути коммуникации Сирийской арабской армии. Около населенного пункта Шейх Хилал колонна военной техники попала в засаду исламистов.

Боевики обстреляли сирийских военных из ПТРК и пулеметов. Армейцы из числа сопровождения погибли под перекрестным огнем. Боевикам удалось уничтожить сирийский танк Т-62 и несколько автомобилей военных.

* Организация запрещена на территории РФ.