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Москва, 20 июня. Усиление военного присутствия США в Сирии незаконно, поскольку не было одобрено ни официальным Дамаском, ни Совбезом ООН. Такое заявление сделал во вторник заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Это абсолютно незаконно. Нет такого решения ни Совета Безопасности, ни просьбы законных властей Сирии. Это просто принцип международного права. Мы там находимся по просьбе законных властей», — отметил он.

Богданов подчеркнул, что те же самые претензии можно предъявить Турции и другим странам, которые самовольно ввели свои войска на территорию Сирии.