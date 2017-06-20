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Новости Сирии
Сирия: боевики «Армии Ислама» при отступлении взорвали мост в провинции Дамаск
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Сирия: боевики «Армии Ислама» при отступлении взорвали мост в провинции Дамаск

18:05  20 Июня 2017  /обновлено: 18:07  20 Июня 2017
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Сирия: боевики «Армии Ислама» при отступлении взорвали мост в провинции Дамаск

Хауш Давахира, 20 июня. Террористы пытаются задержать продвижение правительственных войск в провинции Дамаск.

Сирийские военные источники сообщают, что боевики группировки «Армия Ислама» («Джейш аль-Ислам» считается террористической организацией в ряде стран) взорвали мост около населенного пункта Хауш Давахира на пути проправительственных войск.

Сирия: боевики «Армии Ислама» при отступлении взорвали мост в провинции Дамаск

Сообщается, что ВС САР продолжают зачистку от боевиков пригородов Дамаска, к юго-востоку от столицы САА выбили исламистов с высоты Аль-Рабия. Боевые действия разворачиваются в районе Джобар, командование испытывает нехватку личного состава для переброски сил на восток Хомса и запад Ракки.

#сирия #дамаск #саа #армия ислама
Алексей Громов
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