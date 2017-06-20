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Сирия, 20 июня. Курды заняли деревню к северу от города Ресафа в Ракке. «Тахрир Аш-Шам» потеряла базы ПВО к западу от Даръа. Коалиция сбила беспилотник союзников САА в районе КПП «Ат-Танф», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: вместе с Сирийскими ВВС ведут бомбардировки позиций радикалов в кварталах Айн-Тарма и Замалка на северо-востоке Дамаска; нанесли авиаудары по позициям ИГ* в районе города Ас-Сухна в восточной части провинции Хомс; проводят бомбардировки опорных пунктов боевиков в районах Даръа Аль-Балад и Тарик Ас-Сад в Даръа.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли танк в районе высоты Аль-Даква в Сирийской пустыне; перекрыли дороги к городу Африн севернее Алеппо и задержали бойцов YPG.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет бои с союзниками САА в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; утратила военные базы ПВО к западу от города Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет бои с САА в районе поля Арак и заповедника Ат-Талила к юго-востоку от Пальмиры; арестовало двух своих командиров в городе Абу-Кемаль к юго-востоку от Дейр эз-Зора; обстреляло районы Аль-Джура и Аль-Кусур в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла населенный пункт Бир-Кассаб в восточной части провинции Дамаск; отбила атаку курдов близ города Дарат Изза в северной части Алеппо.

Курды: захватили рынок Аль-Хол в городе Ракка и деревню Шувайхан к юго-востоку от города Ат-Табка.

Международная коалиция: сбила беспилотник сирийской армии в районе поста «Ат-Танф».

Провинция Дамаск

Сирийские правительственные войска продолжают военную операцию в районе Джобар на северо-востоке Дамаска, пытаясь занять этот оплот «Тахрир Аш-Шам». ВВС РФ вместе с Сирийскими военно-воздушными силами ведут бомбардировки позиций радикалов в соседних кварталах Айн-Тарма и Замалка, передает информагентство Al Masdar News. Ранее Национальные силы обороны****** (NDF) при поддержке подразделений 105-й бригады Сирийской арабской армии (САА) начали штурм опорных пунктов «Тахрир Аш-Шам» одновременно с двух направлений и прорвали первую линию обороны боевиков, заняв несколько позиций.

После нескольких часов интенсивных столкновений проправительственные войска отбили у проамериканских исламистов Сирийской свободной армии (ССА) населенный пункт Бир-Кассаб в восточной части провинции Дамаск, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (MIG29_). Значительную роль сыграла поддержка со стороны российской авиации. Однако в ходе сражений был уничтожен танк САА в районе высоты Аль-Даква в Сирийской пустыне. Об этом сообщает новостной портал FSA Platform, подконтрольный вооруженной оппозиции. Официального подтверждения данная информация пока не получала.

Провинция Алеппо

Боевики «свободной армии» отбили очередную атаку курдских подразделений YPG к северу от города Дарат Изза в северной части Алеппо, передает оппозиционное информагентство Masar Press Net. Напомним, ранее сюда прибыло подкрепление Сирийской свободной армии (ССА).

Тем временем, как сообщает Twitter-канал (metesohtaoglu), правительственные войска перекрыли дороги к городу Африн севернее Алеппо и задержали бойцов курдских отрядов YPG в районе населенного пункта Нубл Захра. Данные события произошли, поскольку напряжение между Сирийской демократической армией**** (SDF) и проправительственными войсками в провинции Ракка нарастает.

Провинция Хомс

ВКС Российской Федерации нанесли авиаудары по позициям террористов «Исламского государства»* в районе стратегического города Ас-Сухна в восточной части провинции Хомс. Сведений об итогах боевого вылета пока не поступало. Напомним, через Ас-Сухну пролегает путь на Дейр эз-Зор.

Бои между войсками шиитских ополчений, действующих на стороне Сирийской арабской армии (САА), и радикалами ИГ разворачиваются недалеко от газового поля Арак и заповедника Ат-Талила к юго-востоку от Пальмиры. Данные территории были недавно освобождены союзниками САА, тем не менее сражения в районе не прекращаются.

Истребитель F-15 ВВС международной коалиции сбил беспилотник союзников сирийской армии, который собирался нанести удары по проамериканским радикалам в районе пограничного поста «Ат-Танф», сообщает американский телеканал CNN. Напомним, Вашингтон предупреждал о том, что в случае угрозы их союзникам из «свободной армии» коалиционные ВВС будут атаковать проправительственные силы. Тем не менее, необходимо отметить, что военное присутствие США на территории Сирии незаконно.

Провинция Дейр эз-Зор

Радикалы «Исламского государства» арестовали двоих своих командиров в городе Абу-Кемаль к юго-востоку от столицы региона по обвинению в продаже интернет-модемов местным жителям. Ранее боевики ИГ отключали интернет в Ракке и Дейр эз-Зоре.

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) тем временем продолжают вести бои с радикалами ИГ в кварталах Дейр эз-Зора. В результате минометных обстрелов со стороны террористов ИГ в районах Аль-Джура и Аль-Кусур погибли двое гражданских лиц, еще девять человек были ранены. Об этом сообщает Twitter-канал (alhadathtoday).

Провинция Даръа

Проасадовские ополчения отбили у радикалов «свободной армии» военные базы ПВО к западу от города Даръа в ходе тяжелых сражений при поддержке российских военных самолетов и сирийских вертолетов, сообщает информационное агентство Al Masdar News. Большая часть района, в котором располагались базы, также была отбита у исламистов коалиции «Тахрир Аш-Шам». Однако в ходе ожесточенных боев радикалы взяли в плен солдата сирийской армии, сообщает Twitter-канал (Basbous0).

Параллельно ВКС РФ и ВВС Сирии продолжают проводить бомбардировки опорных пунктов боевиков в районах Даръа Аль-Балад и Тарик Ас-Сад.

Провинция Ракка

Согласно информации военного источника в Twitter (markito0171), курдские отряды SDF и YPG продвинулись в зачистке территорий от ИГ в рамках кампании «Гнев Евфрата» и захватили рынок Аль-Хол в городе Ракка. О потерях сторон не сообщается. Кроме того, силы курдов заняли деревню Шувайхан к юго-востоку от города Ат-Табка недалеко от стратегического города Ресафа, приблизившись, таким образом, к опорным пунктам проасадовских войск.

Один человек погиб в результате минометных обстрелов боевиков «Исламского государства» из района госпиталя современной медицины в Ракке. Об этом сообщает местный информационный портал Raqqa 24. Таким образом, вновь страдают мирные жители региона. Напомним, боевики ИГИЛ не выпускают людей с оккупированных территорий и используют их как живой щит.

Провинция Хама

Сирийские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков на окраине населенного пункта Хамадат Умар в северной части провинции Хама в ответ на обстрелы со стороны боевиков электростанции Мхарда и населенного пункта Джуб Аль-Суккар. Кроме того, проправительственные союзные войска открыли огонь по укрепрайонам радикалов в предместьях города Аль-Латамина из артиллерийских орудий, передает военный источник в Twitter (SyriaPressorg1).

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)