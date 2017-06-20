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Технологии
«Калашников» начал производство самых легких бесшумных беспилотников
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«Калашников» начал производство самых легких бесшумных беспилотников

18:01  20 Июня 2017
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«Калашников» начал производство самых легких бесшумных беспилотников

Москва, 20 июня. Российский концерн «Калашников» запустил серийное производство бесшумный беспилотник ZALA 421-16Е2. Дрон был разработан компанией ZALA AERO (входит в структуру «Калашникова» и предназначен для ведения разведки.

Главной особенностью БПЛА стала относительная маленькая масса — 7,5 кг. Несмотря на это, устройство обладает всем необходимым для ведения наблюдения с воздуха — дневной камерой с 60-ти кратным увеличением и тепловизионным модулем с 10-кратной оптикой.

«Работы над новым БВС продолжались почти два года в режимных условиях. Ни в России, ни в мире нет аналогов ZALA 421-16Е2 по функционалу, простоте и надежности эксплуатации. К тому же беспилотное воздушное судно имеет бесшумный режим полета», — сообщает «Калашников».

Ожидается, что комплекс беспилотной авиационной системы пройдет госиспытания уже в этом году.

Геннадий Плющев
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