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Общество
Названа дата наступления «глобальной» смертоносной жары
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Названа дата наступления «глобальной» смертоносной жары

19:37  20 Июня 2017
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Названа дата наступления «глобальной» смертоносной жары

Москва, 20 июня. Ученые предполагают, что к 2100 году три четверти населения планеты могут столкнуться со смертельно опасной жарой. Причем в ряде городов, среди которых Москва, аномально жаркая погода будет держаться как минимум 50 дней, пишет Nature Climate Change.

«Если говорить о волнах жары, то теперь у нас есть выбор между ужасными и очень ужасными сценариями. Многие люди уже сегодня умирают от подобных периодов аномальной жары, и даже борьба с изменением климата не избавит нас от того, что число их жертв в будущем только вырастет»,  — цитирует «Ридус» сотрудника Гавайского университета Камило Мора.

Названа дата наступления «глобальной» смертоносной жары

Специалисты проанализировали темпы развития глобального потепления и пришли к выводу, что 74% населения Земли к началу следующего столетия будут проживать в зонах, где каждое второе лето будет аномально жарким. По прогнозам ученых, если в некоторых городах (включая Нью-Йорк и Москву) смертельно опасная жара будет длиться 50 дней, то в отдельных регионах (Индия, Бразилия и Юго-Восточная Азия) она может растянуться на весь год.

Алексей Громов
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