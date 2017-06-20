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Новороссия
В Донбассе — битва за урожай: фермеры Мариуполя призвали к перемирию на два месяца
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В Донбассе — битва за урожай: фермеры Мариуполя призвали к перемирию на два месяца

18:38  20 Июня 2017
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В Донбассе — битва за урожай: фермеры Мариуполя призвали к перемирию на два месяца

Донецк, 20 июня. Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг посетил южные районы Донбасса, где встретился с фермерами и главами поселков.

В ходе встречи фермеры и главы поселков обратились к Хугу с открытым письмом, в котором попросили объявить перемирие на два месяца для сбора урожая.

«Сегодня я встречался с поселковыми головами Сартаны, Талаковки, Павлополя, Лебединского, Широкино и села Пикузы. Представители этих населенных пунктов имеют большую обеспокоенность по поводу перспектив сбора урожая. Необходим доступ к полям и безопасность для фермеров», — отметил Хуг.

Он также добавил, что наблюдатели ОБСЕ продолжат патрулировать территорию граничащую с фермерскими хозяйствами по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.

#донбасс #обсе #фермеры
Алексей Громов
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