Москва не исключает возможность контактов с США по Сирии — МИД РФ

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Москва, 20 июня. В российском МИД прокомментировали возможность контактов с Вашингтоном по Сирии, отметив, что Москва их не исключает. Такое мнение выразил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

Российская сторона не исключает контакты с США по САР в ближайшее время, в том числе и на переговорных площадках. «Возможно. Может быть, «на полях». Не исключаем, конечно, и по Сирии в том числе», — сказал высокопоставленный российский дипломат Михаил Богданов. Ранее стало известно о том, что Москва рассчитывает на участие делегации Вашингтона в качестве наблюдателей на межсирийских переговорах в Астане.