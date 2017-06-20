Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Москва не исключает возможность контактов с США по Сирии — МИД РФ
Triangle Created with Sketch.

Москва не исключает возможность контактов с США по Сирии — МИД РФ

18:04  20 Июня 2017
220

Москва не исключает возможность контактов с США по Сирии — МИД РФ

Москва, 20 июня. В российском МИД прокомментировали возможность контактов с Вашингтоном по Сирии, отметив, что Москва их не исключает. Такое мнение выразил замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

Российская сторона не исключает контакты с США по САР в ближайшее время, в том числе и на переговорных площадках. «Возможно. Может быть, «на полях». Не исключаем, конечно, и по Сирии в том числе», — сказал высокопоставленный российский дипломат Михаил Богданов. Ранее стало известно о том, что Москва рассчитывает на участие делегации Вашингтона в качестве наблюдателей на межсирийских переговорах в Астане. 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть