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Экономика
Путин попросил «Роснефть» обсудить выплату дивидендов в 50% прибыли
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Путин попросил «Роснефть» обсудить выплату дивидендов в 50% прибыли

18:47  20 Июня 2017  /обновлено: 18:52  20 Июня 2017
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Путин попросил «Роснефть» на годовом собрании обсудить выплату дивидендов в 50% прибыли

Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин попросил «Роснефть» на годовом собрании вернуться к вопросу о выплате дивидендов в 50% чистой прибыли.

«Конечно, просил бы вернуться (на общем собрании акционеров) к вопросам фискального характера, а именно, к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли», — отметил глава государства на встрече с главным исполнительным директором нефтегазовой компании ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным.

Напомним, ранее Сечин назвал основной целью санкций против России ухудшение социально-экономической ситуации в РФ и, тем самым, оказание негативного влияния на предстоящие выборы.

 

#путин #роснефть #сечин
Тимур Румянцев
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