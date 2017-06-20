Путин попросил «Роснефть» обсудить выплату дивидендов в 50% прибыли
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Москва, 20 июня. Президент России Владимир Путин попросил «Роснефть» на годовом собрании вернуться к вопросу о выплате дивидендов в 50% чистой прибыли.
«Конечно, просил бы вернуться (на общем собрании акционеров) к вопросам фискального характера, а именно, к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли», — отметил глава государства на встрече с главным исполнительным директором нефтегазовой компании ПАО «НК «Роснефть» Игорем Сечиным.
Напомним, ранее Сечин назвал основной целью санкций против России ухудшение социально-экономической ситуации в РФ и, тем самым, оказание негативного влияния на предстоящие выборы.
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