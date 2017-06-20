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Общество
Главные новости 20 июня
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Главные новости 20 июня

19:00  20 Июня 2017
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Дайджест новостей за 20.06.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей вторника, 20 июня.

Подразделения 36-й бригады МП ВСУ, где служил Полевой, постоянно атаковали мирные поселки ДНР. Солдат элитного подразделения ВСУ, брошенного командованием, перед смертью отослал видеописьмо дочери.

В общей сложности, по проекту Минтруда, 28 дней в следующем году будут считаться праздничными. Минтруд РФ представил график выходных и праздничных дней на 2018 год.

Почти все отряды «Хезболлы» передислоцированы к Пальмире, ВС Сирии нашли в пустыне новостную группу, с которой потеряли контакт на 30 часов. Сирия новости 20 июня 07.00: отряды «Хезболлы» перебросили к Пальмире, в Хомсе нашли пропавших журналистов.

«Тигры» и NDF спасли в ходе столкновений с SDF пилота самолета Су-22, сбитого коалицией в Ракке. ИГ* (запрещено в России) лишилось стратегических позиций сразу в нескольких регионах САР. САА понесла потери в боях в провинциях Хомс и Хама. Сирия итоги за сутки на 20 июня 6.00: «Тигры» спасли пилота сбитого Су-22, ИГ утратило ключевые позиции в Ракке.

Счетная палата по результатам проверки раскритиковала исполнение федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Эксперт: Критикуя, Счетная палата указывает путь к дальнейшему развитию Крыма.

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект переноса выходных дней в 2018 году. Как отдыхаем в 2018 году: сколько выходных, переносы, все праздничные дни.

Удар по поселению возле сирийско-иракской границы на юго-востоке провинции Эль-Хасака в Сирии нанесли самолеты международной коалиции во главе с США, в результате погибли мирные жители. Семья из 12 человек погибла при авиаударе коалиции США по сирийскому поселку.

Австралия приостанавливает нанесение ударов в Сирии после заявления Минобороны РФ о самолетах коалиции. Австралия приостановила удары в Сирии после заявления Минобороны РФ.

Уничтожение международной коалицией сирийского Су-22 стало отправной точкой в пока еще необъявленной войне западных стран против сирийского правительства и его союзников — России и Ирана. По крайней мере, так считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Сирия и Россия находятся на пороге крупномасштабной войны с США и коалицией — военный эксперт.

Контролируемые боевиками СМИ сообщают, что авиация возобновила удары по их позициям в районе Даръа. Сирия: боевики сообщают о возобновлении авиаударов по их позициям в Даръа.

* Организация запрещена на территории РФ.

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Алексей Громов
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