Борьба с терроризмом в Сирии стала темой переговоров Шойгу и главы МИД Франции

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Москва, 20 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом вопросы борьбы с терроризмом в Сирии и стабильной в европейском регионе.

Сегодня министр оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу встретился с французским высокопоставленным дипломатом Жан-Ивом Ле Дрианом. «Хотелось бы обменяться с Вами мнениями по вопросам борьбы с терроризмом в Сирии и европейской безопасности», — сказал российский министр.

По словам Шойгу, между Москвой и Парижем накопилось «слишком много вопросов», это также относится к международной повестке и борьбы с терроризмом. «Мир не стал спокойнее и стабильнее, но у нас есть все возможности сделать его таковым, особенно в том, что касается борьбы с терроризмом», — отметил глава Минобороны. Он выразил надежду на то, что встреча поможет сделать еще один шаг в «борьбе с этим злом».