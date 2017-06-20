США добавили в санкционный список 38 российских граждан и организаций

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 20 июня. Департамент контроля за финансовыми активами министерства финансов США внес в санкционные списки 19 человек и 19 компаний из России и Донбасса в связи с событиями на Украине. В санкционный список попали замминистра экономического развития Сергей Назаров, коммерческий банк «Рублев», «Крымская первая страховая компания», «Конкорд кейтеринг» и т.д.

Ранее США расширяли санкционный список в декабре 2016 года. Тогда он пополнился шестью топ-менеджерами банка «Россия», «АБР-Менеджмент» и «Собинбанка», в него также вошли ряд руководителей российского «Темпбанка», ресторатор Евгений Пригожин и т.д.

Сегодня список пополнился еще 19 именами и 19 названиями компаний, среди которых:

Бабаков Александр Михайлович (специальный представитель президента Российской Федерации по сотрудничеству с организациями, представляющими интересы россиян, проживающих за рубежом)

Булгаков Вадим Викторович

Дикий Алексей Александрович

Ярош Петр Григорьевич

Камшилов Олег Анатолиевич

Хоршева Наталья Ивановна

Корнет Игорь Александрович

Кострубицкий Алексей Александрович

Мельников Андрей

Муратов Алексей

Назаров Сергей Макарович (з аместитель министра экономического развития Российской Федерации)

Никитина Ирина

Никул Геннадий Анатольевич

Пасечник Леонид Иванович

Плаксина Ольга

Плисюк Михаил Алексеевич

Ряузов Денис Юриевич

Уткин Дмитрий Валериевич

Воробьёв Александр Николаевич

Байк-центр Sexton

Центральный республиканский банк ДНР

«Конкорд кейтеринг»

ИФД «Капиталъ»

АО КБ «ИС Банк»

Банк «Рублев»

«Черноморский банк развития и реконструкции»

Банк «Северный кредит»

«Крымская первая страховая компания»

«Конкорд менеджмент»

ООО «Молот-Оружие»

ООО «Оборонлогистика»

Частная военная компания «Вагнер»

RIVIERA SUNRISE RESORT & SPA

Государственный банк ЛНР

Банк «Таатта»

ООО «Центр международных расчетов»

Банк «ВВБ»

Холдинг охранных структур «Волк»