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Ракка, 20 июня. Сирийские войска прибывают в провинцию Ракка для удержания контроля над территориями, освобожденными от боевиков.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что благодаря быстрому наступлению Сирийская арабская армия во главе с элитной бригадой «Силы Тигра» значительно расширила линию фронта на западе провинции Ракка. Командующий Сухейль Аль-Хассан отметил, что необходимо создавать контрольно-пропускные пункты и возводить оборонительные позиции.

Это позволит создать военным надежный тыл и продолжить наступательную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Сообщается, что к войскам присоединились отряды Национальных сил обороны, которые пробились в Ракку через область Каламун провинции Дамаск.

* Организация запрещена на территории РФ.