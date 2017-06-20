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Новости Сирии
Сирия: САА перебрасывает дополнительные отряды в Ракку для помощи «Силам Тигра»
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Сирия: САА перебрасывает дополнительные отряды в Ракку для помощи «Силам Тигра»

17:46  20 Июня 2017
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Сирия: САА перебрасывает дополнительные отряды в Ракку для помощи «Силам Тигра»

Ракка, 20 июня. Сирийские войска прибывают в провинцию Ракка для удержания контроля над территориями, освобожденными от боевиков.

Сирийское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что благодаря быстрому наступлению Сирийская арабская армия во главе с элитной бригадой «Силы Тигра» значительно расширила линию фронта на западе провинции Ракка. Командующий Сухейль  Аль-Хассан отметил, что необходимо создавать контрольно-пропускные пункты и возводить оборонительные позиции.

Сирия: САА перебрасывает дополнительные отряды в Ракку для помощи «Силам Тигра»

Это позволит создать военным надежный тыл и продолжить наступательную операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Сообщается, что к войскам присоединились отряды Национальных сил обороны, которые пробились в Ракку через область Каламун провинции Дамаск.

Сирия: САА перебрасывает дополнительные отряды в Ракку для помощи «Силам Тигра»

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #саа #ракка #силы тигра
Алексей Громов
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