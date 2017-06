Безопасность времен мезозоя: в Белом доме задумались над модернизацией правительства

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Department of Defense still uses 8-inch floppy disks and other disturbing details from Jared Kushner's speech («Министерство обороны по-прежнему использует восьмидюймовые дискеты, а также другие тревожные детали, упомянутые в речи Джареда Кушнера»), опубликованной информационно-аналитическим ресурсом Mashable. Автор статьи — Лэнс Уланоф (Lance Ulanoff).

То, что сказал Джаред Кушнер, просто ошеломило.

Крайне активный глава отдела по инновациям Белого дома прервал свое молчание в понедельник, сообщив поразительную информацию об устаревших привычках федерального правительства. Наиболее поразительным явилось то, что министерство обороны США по-прежнему использует восьмидюймовые дискеты, «выведенные на заслуженную пенсию» в большинстве предприятий еще в начале 80-х годов XX века.

На моей первой работе в крохотном еженедельнике (1986 год) мы использовали 8-дюймовые дискеты и систему Digital Equipment Corp. для резервного копирования на терминальной системе производства газеты.

Даже тогда это считалось старомодным и быстро вытеснялось настольными компьютерами, в которых можно было использовать меньшие дискеты — на 5,25 дюймов. К середине 90-х мы все использовали дискеты на 3,5 дюймов, затем перешли на компакт-диски и CD-ROM. Сегодня мы храним информацию в «облаке».

Но только не правительство США. Согласно данным, которые озвучил Джаред Кушнер, системы, применявшиеся более полувека назад, используются и по сей день.

Это не утка, не «альтернативная реальность». Большая часть озвученной им информации содержится в существующих правительственных отчетах, основная часть которых относится ко времени президентства Барака Обамы. Часть ее также взята из отчета 2016 года Счетной палаты США. Согласно документу, применение устаревших методов в работе министерства обороны является «системой наследия, которая координирует оперативные функции ядерных сил страны».

В предоставленном отчете даны сведения о возрасте большого числа используемых в министерствах систем (в министерстве по делам ветеранов, министерстве финансов, службе социального обеспечения и министерстве юстиции), а также оценка того, что часто используется COBOL — язык программирования, разработанный в 1950-х.

Многие службы до сих пор используют бумажные формы, включая, по словам Кушнера, систему здравоохранения — 90% бумажных форм. Даже электронные документы страдают от работы старых систем и бюрократии.

Кушнер отметил, что более 500 документов по делам ветеранов «недоступны в современных браузерах» и что закон о сокращении количества бумажных документов 1980 года настолько устарел, что даже не учитывает компьютеризированные системы или Интернет.

Кушнер также изложил некоторые масштабные планы по переводу 6100 правительственных центров данных и 1600 тыс. гражданских учетных записей электронной почты на облачные сервисы. Это может помочь государству сохранить миллионы долларов, но, естественно, вызвать проблемы в отношении безопасности, поскольку многие эти агентства имеют дело с личной информацией миллионов американцев.

Инициатива центра обработки данных продвигает работу, начатую еще в администрации Обамы, которая в течение многих лет стремилась идентифицировать и консолидировать центры обработки данных федерального правительства. В определенный момент времени их насчитывалось около 11 тысяч.

Бесстрастная подача Кушнером какой-либо тревожной информации резко контрастирует с тем, как его босс (и тесть) публикует новости в Twitter.

«Минобороны использует 50-летнюю технологию для ведения ЯДЕРНЫХ вопросов: КАТАСТРОФА!» — написал Дональд Трамп на своей странице в соцсети.

Будучи главой департамента инноваций Белого дома, Кушнер курирует группу технических специалистов, многие из которых покинули частный сектор, чтобы присоединиться к цифровым службам США.

Группу, сформированную президентом Бараком Обамой в 2014 году, в настоящее время возглавляет исполняющий обязанности директора Мэтт Каттс. Бывший «гуглер» опубликовал обновление цифровой службы США на платформе для социальной журналистики Medium, излагая, какую работу они продолжают выполнять под руководством Трампа.

Всю эту неделю Цифровая служба США будет находиться под пристальным вниманием общественности, так как главные исполнительные директора некоторых крупных компаний, включая Apple, соберутся в Белом доме на круглый стол, организованный Кушнером и посвященный американским технологиям. Все они будут делиться мнениями по модернизации работы федерального правительства.

Кажется, что группа стоит выше политических движений, происходящих в администрации Трампа, занимаясь IT-вопросами и техническими проблемами, которые, по общему признанию, охватывали несколько администраций и, кажется, продолжат существовать, если Цифровая служба США не предоставит свою помощь.

И выходит так, что Кушнер с ними на одной волне. Независимо от того, за кого вы голосовали, сложно спорить о том, что полувековой технологии, используемой в некоторых наиболее важных системах нашей страны, пора на пенсию.