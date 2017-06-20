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Политика
Дамаск подтвердил участие в предстоящих переговорах по Сирии в Астане
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Дамаск подтвердил участие в предстоящих переговорах по Сирии в Астане

17:41  20 Июня 2017  /обновлено: 17:53  20 Июня 2017
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Дамаск подтвердил участие в предстоящей встрече по Сирии в Астане

Москва, 20 июня. Дамаск подтвердил участие в астанинских переговорах по Сирии, которые пройдут с 4 по 5 июля. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Турки подтвердили, иранцы подтвердили, мы подтвердили, казахстанцы подтвердили свою готовность, сирийская правительственная делегация выезжает», — сказал он.

По словам дипломата, сейчас ожидается подтверждение от делегации сирийской вооруженной оппозиции.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ожидает участия США во встрече в Астане 4-5 июня в качестве наблюдателей. 

Алексей Громов
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