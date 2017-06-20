Сирия, Иран и США приближают поражение ИГИЛ. Но по-разному

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Дамаск, 20 июня. Действия армии Сирии и активность Ирана против «Исламского государства»* застают Пентагон врасплох.

В иракском Мосуле войска прорвали оборону боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), защищающих мечеть Ан-Нури, в которой в 2014 году было объявлено о создании «Халифата». Боевики контролируют не более одного процента города, но продолжают ожесточенное сопротивление. За один только день позиции войск были восемь раз атакованы террористами-смертниками.

Игиловцы вынуждены оборонять мечеть, так как никто не собирается предоставлять им гуманитарные коридоры для выхода, как это было в сирийском Алеппо.

Изначально силы международной коалиции во главе с США участвовали в освобождении Мосула от боевиков, применяя авиаудары и тяжелую артиллерию по жилым кварталам. Продвижение войск шло по практически уничтоженным городским районам.

Однако со Старым городом такая тактика расстрела прямой наводкой не сработает, освобождение мечети Ан-Нури для иракцев и американцев имеет большое пропагандистское значение.

Иракское ополчение освободило от боевиков пограничный переход Аль-Валид, после чего бойцы смогли встретиться с военнослужащими САА и восстановить прямое автомобильное сообщение между Багдадом и Дамаском. Такое развитие событий пришлось не по душе американскому командованию. «Шиитский коридор» между Ираном и Израилем продолжает увеличиваться.

Иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по базам «Халифата» в районе Дейр эз-Зора, это было первое применение Ираном баллистических ракет со времен ирано-иракской войны.

Американские средства ПВО явно заметили иранские ракеты, уверены эксперты, но не стали реагировать на эти запуски. Пентагон также воздержался от комментариев на этот счет.

* Организация запрещена на территории РФ.