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Новороссия
ДНР сообщила о массированной DDoS-атаке на правительственные сайты
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ДНР сообщила о массированной DDoS-атаке на правительственные сайты

17:51  20 Июня 2017
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ДНР сообщила о массированной DDoS-атаке на правительственные сайты

Донецк, 20 июня. Государственный хостинг Донецкой народной республики подвергся очередной DDoS-атаке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства связи ДНР.

«Под ударом государственный хостинг. Канал забит уже на 10 Гбит. В настоящее время атака продолжается», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что предыдущая атака хакеров на государственный хостинг ДНР произошла 15 июня. Тогда злоумышленники также пытались получить доступ к оборудованию, которое предоставляет хостинг правительственным сайтам ДНР.

#днр #донбасс #донецк
Алексей Громов
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