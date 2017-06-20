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Пентагон подтвердил, что истребитель ВВС США сбил сирийский беспилотник
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Пентагон подтвердил, что истребитель ВВС США сбил сирийский беспилотник

17:37  20 Июня 2017  /обновлено: 17:58  20 Июня 2017
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Пентагон подтвердил, что истребитель ВВС США сбил сирийский беспилотник

Вашингтон, 20 июня. Представители Пентагона подтвердили, что истребитель ВВС США сбил беспилотник проправительственных сил в Сирийской республике.

По словам представителя штаба операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve), которая проводится в Сирии и Ираке группой государств во главе с США, американские ВВС сбили в САР беспилотник, принадлежавший проправительственным силам, который, с точки зрения Пентагона, приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу. 

Международная коалиция во главе с США ранее сбила принадлежащий ВВС Сирии Су-22 в провинции Ракка. Сирийский самолет в тот момент выполнял задание против боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Тимур Румянцев
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