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Вашингтон, 20 июня. Представители Пентагона подтвердили, что истребитель ВВС США сбил беспилотник проправительственных сил в Сирийской республике.

По словам представителя штаба операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve), которая проводится в Сирии и Ираке группой государств во главе с США, американские ВВС сбили в САР беспилотник, принадлежавший проправительственным силам, который, с точки зрения Пентагона, приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу.

Международная коалиция во главе с США ранее сбила принадлежащий ВВС Сирии Су-22 в провинции Ракка. Сирийский самолет в тот момент выполнял задание против боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

* Организация запрещена на территории РФ.