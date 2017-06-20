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Политика
Пентагон рассказал о работе канала связи между США и Россией в Сирии
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Пентагон рассказал о работе канала связи между США и Россией в Сирии

17:36  20 Июня 2017  /обновлено: 17:47  20 Июня 2017
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Пентагон рассказал о работе канала связи между США и Россией в Сирии

Вашингтон, 20 июня. Канал, созданные между США и Россией для предотвращения конфликтов в небе над Сирией, работает исправно. Такое заявление сделал во вторник представитель штаба операции Inherent Resolve, которая проводится возглавляемой США коалицией в Ираке и Сирии.

Ранее сообщалось, что России прекратила сотрудничество с США в Сирии после атаки коалиции на самолет ВВС Сирии. Министерство обороны РФ охарактеризовало данное действие, как акт военной агрессии против арабской республики. Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Сирийский самолет был сбит коалицией недалеко от города Ракка.

Алексей Громов
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