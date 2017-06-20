Сеул не исключил возможность превентивного удара по КНДР

В Избранное

Скопировать

Сеул, 20 июня. Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин заявил, что не готов обсуждать возможности превентивного удара по Северной Корее, но не исключил этого в будущем, передает Reuters.

Сеул пока не готов говорить о нанесении предупреждающего удара по КНДР, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. «Что касается превентивного удара… этот вопрос, возможно, мы сможем обсудить позже, когда угроза станет более серьезной», — сказал он.

Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что ему удастся привлечь Пхеньян к переговорам по ракетно-ядерной программе к концу 2017 года. Напомним, что КНДР в последний раз провела запуск крылатых ракет 9 июня, международное сообщество рассматривает инцидент как угрозу безопасности.