Сеул не исключил возможность превентивного удара по КНДР
Сеул, 20 июня. Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин заявил, что не готов обсуждать возможности превентивного удара по Северной Корее, но не исключил этого в будущем, передает Reuters.
Сеул пока не готов говорить о нанесении предупреждающего удара по КНДР, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. «Что касается превентивного удара… этот вопрос, возможно, мы сможем обсудить позже, когда угроза станет более серьезной», — сказал он.
Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что ему удастся привлечь Пхеньян к переговорам по ракетно-ядерной программе к концу 2017 года. Напомним, что КНДР в последний раз провела запуск крылатых ракет 9 июня, международное сообщество рассматривает инцидент как угрозу безопасности.