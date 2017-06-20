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Политика
Президент Бразилии обсудит с Путиным сотрудничество МЕРКОСУР и ЕврАзЭС
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Президент Бразилии обсудит с Путиным сотрудничество МЕРКОСУР и ЕврАзЭС

17:27  20 Июня 2017  /обновлено: 17:51  20 Июня 2017
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Президент Бразилии обсудит с Путиным сотрудничество МЕРКОСУР и ЕврАзЭС

Сан-Паулу, 20 июня. Президент Бразилии Мишель Темер планирует обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос сотрудничества между МЕРКОСУР и ЕврАзЭС. Такое заявление он сделал во вторник, выступая на межгосударственном форуме «Бразилия — Россия».

«Завтра с президентом Путиным мы будем работать над сближением Меркосура и ЕврАзЭС», — отметил он.

Напомним, что МЕРКОСУР — это общий рынок стран Южной Америки. В него входят Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай и Венесуэла.

#путин #темер
Геннадий Плющев
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