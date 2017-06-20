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Новости Сирии
В Алеппо стартовал первый туристический сезон после окончания боевых действий
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В Алеппо стартовал первый туристический сезон после окончания боевых действий

17:26  20 Июня 2017
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В Алеппо стартовал первый туристический сезон после окончания боевых действий

Алеппо, 20 июня. В освобожденном от террористов сирийском Алеппо впервые открылся туристический сезон. До начала войны Алеппо ежегодно посещали до семи миллионов туристов. 

Как пояснил владелец сирийской туристической фирмы Самер Аль-Шаях, за пять лет от рук террористов Алеппо серьезно пострадал. Многие уникальные памятники мировой архитектуры предстоит отреставрировать. Однако есть и те достопримечательности, которые оказались практически нетронутыми.

Он также добавил, что в настоящее время в Алеппо для экскурсий доступны мечеть Омейядов, Цитадель и амфитеатр. Кроме того, следования туристических групп открыты пункты питания и сувенирные магазины.

#сирия #алеппо #туризм
Алексей Громов
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