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Водолазы продолжают поиски пропавших на Ладоге детей
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Водолазы продолжают поиски пропавших на Ладоге детей

17:26  20 Июня 2017
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Водолазы продолжают поиски пропавших на Ладоге детей

Петрозаводск, 20 июня. Водолазы продолжают работать в акватории Ладожского озера, где перевернулась лодка с пятью подростками. Как сообщил источник ФАН, пока поиски не дают результатов. 

Работа водолазов осложняется большими глубинами — в некоторых местах они достигают 40 метров.

Напомним, после ЧП на Ладожском озере в Карелии было возбуждено уголовное дело. Пятеро несовершеннолетних, по данным следствия, перевернулись на лодке в заливе Импилахти. Двое подростков спаслись, судьба еще троих остается неизвестной.

Алексей Громов
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