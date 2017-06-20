Кудрин опроверг преодоление Россией экономического кризиса

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Москва, 20 июня. Глава Центра стратегических разработок, экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что российская экономика преодолела рецессию и в настоящее время находится в процессе выхода из кризиса.

«Вышла из рецессии — более формальное определение, два квартала постоянного роста, а мы три квартала (наблюдаем рост экономики — ред.) — это факт», — заявил он в кулуарах инвестиционного форума «Ренессанс капитала».

При этом Кудрин отметил, что проблема в промышленности, а также проблема падения жизненного уровня все же остается. В связи с этим пока нельзя считать, что Россия вышла из кризиса.

«Мы из кризиса выходим. Но рецессию мы преодолели», — сообщил Кудрин.

Он заключил, что когда «целый год будут расти доходы населения», тогда можно будет сказать, что процесс выхода из кризиса завершен.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что рецессия в России закончилась. По его словам, в РФ три квартала подряд фиксируется рост экономики и ВВП.