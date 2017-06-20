Шойгу пригласил военных Мьянмы на Армейские международные игры

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Москва, 20 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник пригласил представителей Вооруженных сил Мьянмы на Армейские международные игры и Международный военно-технический форум «Армия-2017». Об этом он заявил во время встречи с главнокомандующим Вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

Стороны обсудили вопросы двухстороннего военного сотрудничества и обменялись мнением по ряду актуальных вопросов, где пересекаются интересы двух стран.

«Видим хорошие перспективы взаимодействия наших военных ведомств в многосторонних форматах. Уверен, сегодняшние переговоры будут способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между нашими странами и вооружёнными силами», –– приводит слова Шойгу пресс-служба министерства обороны России.