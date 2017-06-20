США втягивают коалицию и Россию в необъявленную войну в Сирии

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Вашингтон, 20 июня. США втягивают своих союзников в необъявленную и незапланированную войну с правительством президента Сирии Башара Асада, а также Россией и Ираном, которые поддерживают его.

Как считает аналитик Times Ричард Спенсер, парадокс заключается в том, что это происходит несмотря на обещания президента США Дональда Трампа не ввязываться в войны на Ближнем Востоке, данное им в ходе предвыборной кампании.

Американский лидер передал контроль над ситуацией в Сирии главе Пентагона Джеймсу Мэттису и советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру. По мнению Дамаска и Тегерана, решение о продолжении или прекращении боевых действий в Сирии, даже несмотря на риск военного конфликта с Ираном, Россией и армией САР, будет принято исходя из политических соображений.

«Сейчас они делают все возможное для того, чтобы Дональд Трамп осознал возможные последствия этого решения. Трамп хочет одновременно выйти из Сирии и договориться с Россией, но при этом он выступает резко против Ирана. Как его уже предупреждали, достичь обеих целей невозможно», — пишет «Би-би-си».

Неудивительно, что Россия и Сирия заметили противоречие в планах Трампа, считает Спенсер.

Напомним, в воскресенье истребитель ВВС США сбил сирийский бомбардировщик Су-22. Инцидент стал четвертым по счету столкновением между армией Сирии и США за месяц. Во вторник, 20 июня, ВВС США сбили сирийский беспилотник.