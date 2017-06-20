Подавляющее большинство российских студентов хотят увидеть прямую линию Путина с молодежью

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Москва, 20 июня. Более 3/4 российских студентов хотели бы, чтобы президент России Владимир Путин провел прямую линию отдельно с представителями молодежи. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Центром социологии студенчества.

Центр провел опрос по итогам прямой линии с президентом, которая прошла 15 июня. Исследование проводилось среди 2013 студентов вузов и ссузов 30 регионов России.

92% опрошенных заявили, что получили информацию о прямой линии посредством Интернета или телевидения. При этом 76% студентов заявили, что хотели бы, чтобы в этом году была также проведена прямая линия отдельно с представителями молодежного сообщества.

В топ-3 тем, на которые молодые люди хотели бы задать вопросы главе государства, — здравоохранение (81%), образование (79%) и экономика (77%).