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Киев, 20 июня. Продолжающиеся боевые действия в Донбассе являются провалом подписантов минских соглашений, но не самих переговоров, заявил первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Решение украинского конфликта находится в руках ДНР, ВСУ и участников минского соглашения, которые поставили под документом свою подпись, заявил представитель миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг. «Если бои будут продолжаться, и Саханка будет так же находиться под обстрелами, это не будет провалом минских соглашений, это не будет провалом СММ — это будет провалом тех, кто подписал эти соглашения», — подчеркнул он.

По словам Хуга, ответственность ложится на три политические фигуры – глав республик Донбасса и бывшего президента Украины Леонида Кучму. Отметим, что Хуг прибыл сегодня в Саханку, в очередной раз зафиксировав нарушения минских договоренностей, пишет РИА Новости. Напомним, что политический кризис на Украине привел к государственному перевороту в 2014 году, Донбасс не поддержал новую власть, считая ее нелегитимной.