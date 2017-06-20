Мужчина погиб под колесами электрички в Петербурге

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Москва, 20 июня. Электричка сбила переходившего железнодорожные пути мужчину у станции Сосновая Поляна в Красносельском районе Петербурга. От полученных травм он скончался.

Как стало известно ФАН, в настоящее время полиция пытается установить личность погибшего. При нем не оказалось ни документов, ни телефона, ни каких-либо личных вещей.

На вид мужчине около 40 лет, 175 см ростом, худощавый, европейский тип лица, волосы короткие русые с лобными залысинами. Одет в черные брюки, черные ботинки, черно-белую рубашку в клетку и темно-синюю спортивную куртку.